Более 1,5 тысячи волонтёров помогут жителям Мордовии подключиться к цифровому ТВ

Мордовские власти планируют перевести регион от аналогового вещания к цифровому 15 апреля.

Для быстрого и комфортного перехода жителей Мордовии от аналогового вещания к цифровому власти региона задействуют около полутора тысяч волонтёров. Как сообщил министр информатизации и связи республики Игорь Вольфсон, прежде всего добровольцы будут помогать местным жителям подключать новое оборудование для приёма цифрового ТВ-сигнала.

— В прошлом году мы начали работать по подготовке волонтёрского движения. Больше тысячи человек будут задействованы в районах республики, также подготовлено порядка 200 человек в Саранске и ещё будет дополнительно подготовлено 200 человек, то есть всего порядка полутора тысяч волонтёров, — сказал Вольфсон ТАСС.

Главной "ударной силой" станут студенты, "серебряные волонтёры" и сотрудники Министерства соцзащиты. Как пояснил глава регионального ведомства, координировать работу добровольцев будет волонтёрский центр, а контролировать работу — районные администрации. Всем волонтёрам выдадут специальный документ, а их визит можно будет планировать совместно с представителем администрации или ТСЖ.

— Мы также договорились с региональным отделением Почты России, что они будут привлекать в качестве волонтёров своих сотрудников, которые в том числе смогут осуществить поставку и продажу оборудования на месте, потому что маломобильные граждане иногда не могут доехать до магазина, — уточнил Вольфсон. — Заказы мы принимаем по единому номеру телефона через республиканский кол-центр, который связан с федеральным номером 8-800-220-20-02. Несколько десятков обращений к волонтёрам уже поступило.

Напомним, 11 февраля семь регионов России перешли на цифровое вещание с аналогового. После этого в Минкомсвязи предупредили о мошенничестве на фоне перехода на цифровое ТВ.