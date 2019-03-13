Луценко пожаловался на ФСБ из-за перекрытия поставок деталей на Украину

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания временной следственной комиссии Рады по расследованию хищений в армии заявил, что ФСБ России перекрыла поставки комплектующих для военной техники.

По его словам, противовоздушные ракеты среднего радиуса были произведены благодаря тому, что часть деталей была куплена по данной схеме.

Коррупционная схема в оборонном комплексе страны вскрылась благодаря расследованию издания Bihus.info. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов).

После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" Петра Порошенко.