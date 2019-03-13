Юлию Началову перевели из реанимации

Медсестра отделения интенсивной терапии московской больницы, где Юлия Началова проходила лечение, сообщила телеканалу "Звезда", что певицу перевели из реанимации "ещё вчера".

— Она у нас не лежит уже. Её выписали ещё вчера, — пояснила собеседница издания.

По заявлениям СМИ, у Началовой, страдающей диабетом, резко повысился уровень сахара на фоне ухудшения взаимоотношений с бывшим мужем Александром Фроловым.

Напомним, что Началову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии 8 марта. СМИ сообщали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее стало известно, что артистку ввели в состояние искусственной комы.