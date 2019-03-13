Авторов расследования о хищениях в украинском ВПК вызвали на допрос

Как сообщили в Госбюро Украины, следователи прилагают все меры, чтобы получить доступ к материалам уголовных производств и возможным материалам проверок, о которых писали журналисты.

Авторы журналистского расследования о масштабных хищениях и коррупции в оборонной промышленности Украины вызваны на допрос в Государственное бюро расследований. Директор бюро Роман Труба уточнил, что в рамках досудебной проверки изложенных фактов необходимо детально разобраться с изложенной порталом Bihus.info информацией.

— В рамках досудебного расследования мы вызвали журналистов, проводивших служебное расследование, для их детального допроса, — заявил Труба в ходе заседания временной следственной комиссии Рады.

Как ранее сообщал Лайф, журналисты издания Bihus.info опубликовали материалы о коррупционных схемах в оборонном комплексе страны. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко (и. о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина) к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов) через покупку деталей для заводов ВПК Украины. Притом часть из этих комплектующих якобы покупалась через подставные фирмы в России.

После опубликования материала в Верховной раде призвали не только объявить президенту Украины Петру Порошенко импичмент, но и "расстрелять" его.