В работе Facebook и Instagram произошли сбои

Сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram наблюдаются сегодня в ряде стран мира. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сетевых ресурсов.

По данным сервиса, проблемы в работе Facebook зафиксированы с 18:56 по московскому времени. В свою очередь, неполадки с Instagram начались в 19:01 по Москве.

Больше всего на проблемы с Facebook жалуются пользователи в США, на Филиппинах, а также в некоторых странах Европы и Латинской Америки. Проблемы с Instagram в основном испытывают жители восточного побережья США, а также некоторых европейских государств.