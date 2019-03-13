После бойни в бразильской школе нашли взрывное устройство

Здание образовательного учреждения полностью эвакуировано. На данный момент ожидается приезд сапёров.

Объект, напоминающий самодельное взрывное устройство, был обнаружен в школе в Сан-Паулу, где в результате стрельбы погибло 10 человек и ещё 17 получили ранения. Кроме того, по предварительным данным, в здании были найдены стеклянные бутылки с коктейлем Молотова, сообщает телеканал Globo.

После трагического инцидента из здания образовательного учреждения были эвакуированы все ученики и преподавательский состав. Ожидается приезд сапёров.

Отметим, что на месте происшествия ранее был обнаружен револьвер 38-го калибра, из которого производилась стрельба, а также другие виды оружия, которыми пользовались злоумышленники, — лук со стрелами и нож.

Напомним, что преступниками, которые вошли в здание школы с огнестрельным и холодным оружием, оказались двое подростков. Они ворвались в здание, прикрывая лица капюшонами, и открыли огонь. В результате, по последним данным полиции, погибло десять человек, из которых большинство дети. Бойня продлилась около пяти минут, после чего нападавшие покончили с собой. На данный момент их личности устанавливаются.