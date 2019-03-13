Омбудсмен пояснила ситуацию с ещё одной девочкой-маугли из Подмосковья

Сейчас ребёнок продолжает оставаться в больнице, а домой она сможет вернуться 14 марта.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с журналистами рассказала, почему мать оставила свою маленькую дочку одну в квартире в Раменском.

— Мамочка одинокая, воспитывает девочку одна, крутится, как может, подрабатывает на нескольких работах. Своё отсутствие объяснила тем, что дочка приболела, вести в садик её было нельзя, — рассказала Мишонова.

По словам омбудсмена, женщина не успела вернуться в то время, в которое рассчитывала, а ребёнок, заметив это, испугался и начал плакать. При этом мама оставила дочке на столе несколько бутербродов.

Сейчас ребёнок продолжает оставаться в больнице, однако уже 14 марта девочка сможет вернуться домой.

Как ранее сообщал Лайф, соседи вызвали правоохранителей, услышав из-за дверей громкий детский плач. Со слов соседей, девочка была в квартире одна с вечера 11 марта.

Подобная история произошла в Москве. 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания своей занятостью из-за огромных долгов.