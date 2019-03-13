"Приглашал к себе в номер". Цыганова обвинила Кобзона в домогательствах

Певица Вика Цыганова рассказала о странных намёках Иосифа Кобзона. Она вспомнила, как много лет назад народный артист СССР во время гастролей по одному из российских городов приглашал к себе в номер.

— Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла, — сказала Цыганова. Её слова приводит портал "СтарХит".

Она считает, что после этого случая Кобзон на неё обиделся и долгое время не разговаривал.

Напомним, Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. Его похоронили рядом с матерью на Востряковском кладбище в Москве.