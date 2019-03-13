ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе и предотвратили атаку на Хмеймим

Воздушно-космические силы РФ по согласованию с Турецкой Республикой нанесли авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусра"*) в Идлибе, сообщает Минобороны России.

Перед этим военным стало известно, что накануне террористы доставили на этот склад крупную партию ударных БПЛА.

— Террористы собирались применять их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим, — поясняется в сообщении.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда