ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе и предотвратили атаку на Хмеймим

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ВКС России уничтожили склад боевиков в Идлибе и предотвратили атаку на Хмеймим

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Воздушно-космические силы РФ по согласованию с Турецкой Республикой нанесли авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами боевиков группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* (новое название "Джебхат ан-Нусра"*) в Идлибе, сообщает Минобороны России.

Перед этим военным стало известно, что накануне террористы доставили на этот склад крупную партию ударных БПЛА.

Террористы собирались применять их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим, — поясняется в сообщении.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда

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