Установлены личности преступников, напавших на школу в Бразилии

При себе один из них имел револьвер 38-го калибра, а у другого были с собой лук и стрелы.

Полиция бразильского штата Сан-Паулу сумела установить личности преступников, напавших на одну из местных школ. Об этом сообщает телеканал Globo.

Нападавшими оказались 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро. Телеканал сообщает, что один из них был учеником этой школы. Сейчас выясняются мотивы преступления.

Ранее правоохранители установили, что при себе один из них имел револьвер 38-го калибра, а у другого были с собой лук и стрелы.

Как сообщал Лайф, двое подростков устроили стрельбу в школе в Бразилии. По последним данным, жертвами нападения стали десять человек.