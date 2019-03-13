"Стас, это смерть". Эдита Пьеха рассказала о борьбе внука с наркозависимостью

Знаменитая певица рассказала, что внук некоторое время был изолирован и лечился в одной из московских клиник.

Народная артистка СССР Эдита Пьеха призналась, что её внук — Стас Пьеха — серьёзно боролся с наркозависимостью, сообщает телеканал "Звезда".

Когда об этой проблеме узнали родственники, вся семья объединилась ради одной цели — помочь Стасу и спасти его. По словам артистки, в какое-то время его здоровье настолько ухудшилось, что Стас едва не умер.

По словам певицы, всему причиной стала неподходящая компания: в Санкт-Петербурге Стас связался с такими знакомыми, которые "затянули его в это". Чтобы помочь внуку, артистка отправила внука на лечение в московскую больницу. Пьеха лично платила по 300 долларов в день, только чтобы ему помочь.

— Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я ему говорила: "Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это всё". И он согласился, — рассказала певица.

Эдита отметила, что во время избавления от наркозависимости Стас чувствовал себя очень плохо, постоянно упрашивал родственников позволить вернуться домой. Однако, по заверениям певицы, семья действовала жёстко.

Ранее Лайф писал, что Стас Пьеха откровенно рассказал о тяжёлом детстве — как пристрастился к алкоголю, а позднее и к наркотикам.