В бразильском штате Сан-Паулу объявлен траур в связи с бойней в школе

Губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа объявил трёхдневный траур в регионе после трагедии в одной из местных школ. Об этом он написал в своём твиттере.

— Глубоко опечален этой необъяснимой трагедией. Соболезную семьям жертв и выражаю им свою поддержку, — заявил политик.

Напомним, 13 марта 17-летний Гильерме Монтейро и 25-летний Энрике де Кастро устроили бойню в одной из местных школ. Они были вооружены револьвером 38-го калибра и луком и стрелами. По последним данным, погибло 10 человек.