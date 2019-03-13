В Италии похитили картину Питера Брейгеля-младшего

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В Италии похитили картину Питера Брейгеля-младшего

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Фото: © Pixabay

Из церкви святой Марии Магдалины в городе Кастельнуово-Магра похитили картину "Распятие" Питера Брейгеля — младшего. Об этом сообщает газета La Repubblica.

По предварительным данным, похищение произошло 13 марта.

— Похищение этой бесценной работы стало тяжёлым ударом для нашего общества. Думаю, это целенаправленная кража: в той же церкви есть два других важных произведения, — заявил мэр города Даниэле Монтебелло.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время пропажу удастся найти.

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