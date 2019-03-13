В Госдепе обвинили Россию в нарушении свободы СМИ и Интернета

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В Госдепе обвинили Россию в нарушении свободы СМИ и Интернета

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Фото: © Pixabay

Госдепартамент США заявил о "подавлении свободы самовыражения и СМИ" в России.

Заявление прозвучало в рамках доклада о ситуации с правами человека в мире.

Авторы документа обратили внимание на "насилие над журналистами", блокировку доступа и фильтрацию контента в Сети и деанонимизации.

Кроме того, они выразили мнение, что в стране ограничивают религиозные свободы и не принимают должных мер в отношении чиновников, совершивших правонарушения.

Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мере приближения выборов в Вашингтоне будет расти уровень русофобии.

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