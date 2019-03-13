В Госдепе обвинили Россию в нарушении свободы СМИ и Интернета

Госдепартамент США заявил о "подавлении свободы самовыражения и СМИ" в России.
Заявление прозвучало в рамках доклада о ситуации с правами человека в мире.
Авторы документа обратили внимание на "насилие над журналистами", блокировку доступа и фильтрацию контента в Сети и деанонимизации.
Кроме того, они выразили мнение, что в стране ограничивают религиозные свободы и не принимают должных мер в отношении чиновников, совершивших правонарушения.
Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мере приближения выборов в Вашингтоне будет расти уровень русофобии.
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