Скончался клавишник коллектива Розенбаума Юрий Капетанаки

Умер клавишник Юрий Капетанаки, игравший в коллективе Александра Розенбаума.

— Он долго болел. Боролся. Старался. Всё, что возможно, — делалось... Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода, — говорится в сообщении на сайте Розенбаума.

По словам российского певца, 12 марта он навещал в больнице Капетанаки.

Также Розенбаум добавил, что клавишник был "большого мастерства, большой души музыкант" и его уход является для коллектива "невосполнимой потерей".

Юрий Капетанаки с 2002 года работал с Александром Розенбаумом. Помимо этого у музыканта были сольные проекты, он сотрудничал с Эдитой Пьехой, а также принимал участие в европейских джазовых фестивалях.