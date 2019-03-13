Скончался клавишник коллектива Розенбаума Юрий Капетанаки

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Скончался клавишник коллектива Розенбаума Юрий Капетанаки

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Фото: © Сайт Александра Розенбаума

Умер клавишник Юрий Капетанаки, игравший в коллективе Александра Розенбаума.

Он долго болел. Боролся. Старался. Всё, что возможно, — делалось... Ничто не предвещало такого молниеносного сегодняшнего исхода, говорится в сообщении на сайте Розенбаума.

По словам российского певца, 12 марта он навещал в больнице Капетанаки.

Также Розенбаум добавил, что клавишник был "большого мастерства, большой души музыкант" и его уход является для коллектива "невосполнимой потерей".

Юрий Капетанаки с 2002 года работал с Александром Розенбаумом. Помимо этого у музыканта были сольные проекты, он сотрудничал с Эдитой Пьехой, а также принимал участие в европейских джазовых фестивалях.

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