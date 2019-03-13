Мэй заявила, что проголосует против Brexit без соглашения с ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении голосовать против выхода из ЕС без сделки по Брекситу. Об этом сообщает The Guardian.

Во время обсуждений в парламенте лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что, по мнению Мэй, "либо сделка не состоится, либо она будет на её условиях".

Когда он обратился к премьеру, та подтвердила, что намерена придерживаться своей позиции.

— Я буду голосовать в поддержку предложения от моего имени. Хочу выйти из Европейского союза с хорошей сделкой. Считаю, что у нас есть хорошая сделка, — сказала Мэй.

Отмечается, что 12 марта британские депутаты в очередной раз проголосовали против сделки с Евросоюзом.

Как ранее сообщал Лайф, ранее Мэй так яростно уговаривала парламент одобрить проект документа по Брекситу, что в ходе выступления потеряла голос.