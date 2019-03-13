Акции Boeing продолжают падать после решения прекратить полёты 737 MAX в США

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Акции Boeing продолжают падать после решения прекратить полёты 737 MAX в США

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Фото: © Twitter/HeartNENews

Акции авиастроительной корпорации Boeing в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже упали на 3% после решения президента США Дональда Трампа временно запретить полёты моделей 737 MAX 8 и MAX 9 в стране.

По данным биржи, сейчас стоимость ценных бумаг составляет 373,4 доллара за штуку.

Напомним, Трамп заявил о приостановке полётов в связи с трагедией в Эфиопии — 10 марта самолёт Ethiopian Airlines потерпел крушение вскоре после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в кенийский Найроби. В результате авиакатастрофы погибло 157 человек. Осенью 2018 года схожая трагедия произошла в Индонезии.

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