"Скверная ситуация". Трамп оценил происходящее с экс-главой своего штаба

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"Скверная ситуация". Трамп оценил происходящее с экс-главой своего штаба

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Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп назвал "скверной" ситуацию, сложившуюся вокруг экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает CNN.

Я очень переживаю за него, думаю, что это очень печальная ситуация, — отметил американский лидер.

При этом он заявил, что до сегодняшнего момента не задумывался о помиловании Манафорта и не исключает такой возможности в будущем.

Напомним, ранее Манафорту вынесли приговор в виде лишения свободы на 43 месяца в рамках расследования возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Поскольку до этого он уже был приговорён к тюремному сроку за финансовые нарушения, общий срок заключения составит семь с половиной лет.

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