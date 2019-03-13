"Космические цифры". В Раде рассказали о потерях ВСУ в Донбассе

Депутат Верховной рады и лидер радикальной партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий рассказал о потерях, которые понесла украинская армия в ходе противостояния на юго-востоке страны.

По словам Билецкого, речь идёт более чем о тысяче убитых, не считая погибших в результате "ранений, инсультов и самоубийств".

— Мы уже после Минска-2 потеряли более тысячи человек, это именно убитых. Наши потери — космические цифры для современных войн, — заявил лидер националистов в интервью порталу "Апостроф".

Билецкий также подчеркнул, что на сегодняшний момент украинские власти не смогли продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.