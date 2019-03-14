Парламент Великобритании проголосовал против выхода из ЕС без сделки по Brexit

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Парламент Великобритании проголосовал против выхода из ЕС без сделки по Brexit

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Фото: © Twitter / Dr Meredydd Williams

Британский парламент большинством голосов поддержал инициативу премьер-министра Терезы Мэй об отказе выхода из Евросоюза без сделки по Брекситу. Об этом сообщает Би-би-си.

Как уточняется, 321 законодатель высказался в поддержку предложения Мэй, в то время как 278 выступили против.

При этом парламентарии отклонили поправку о продлении переговоров с Евросоюзом до 22 мая.

Отмечается, что 14 марта законодатели планируют вынести на обсуждение вопрос о переносе даты Брексита с 29 марта на более позднюю дату.

Как сообщал Лайф, 12 марта британские депутаты проголосовали против сделки с Евросоюзом.

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