Находящийся в розыске бывший сити-менеджер Саратова сам пришёл к следователям

Бывший сити-менеджер Саратова Алексей Прокопенко, который с 2014 года находится в розыске, сам пришёл к следователям. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

— Прокопенко явился в Октябрьский следственный отдел, подал обращение с изложением его мнения по делу, расследуемому в отношении него полицией, — передаёт текст сообщения ТАСС.

Напомним, Прокопенко возглавлял саратовскую администрацию с 2010 по 2013 год. Его обвиняют в хищении коммунальных платежей у граждан. В 2014-м экс-чиновник был объявлен в розыск и заочно арестован судом.