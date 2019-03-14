"Страшилки". В Совфеде ответили на обвинения США о нарушении прав человека

Рассказывая "антироссийские страшилки" о нарушениях прав человека в Крыму, США ведут гибридную войну против России. Об этом заявил член Международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

— Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в неё поверят. Это блюдо американцы готовят по рецепту доктора Геббельса для западного обывателя, который должен поверить в антироссийские страшилки, — передает его слова РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не задумывается о том, что нет никакой необходимости "удерживать Крым при помощи силовых методов и нарушений прав человека", поскольку Крым и Севастополь — такие же субъекты РФ, как и остальные 83.

Напомним, ранее авторы опубликованного Госдепом доклада о ситуации с правами человека в мире раскритиковали Россию за нарушение прав человека в Крыму, а также за "подавление свободы самовыражения и СМИ".