Суд в Киеве постановил принудительно доставить на заседание капитана "Норда"

Оболонский районный суд Киева постановил принудительно доставить капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко на заседание 12 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Щербину.

Адвокат также отметил, что по личным соображениям его клиент не собирается ехать на заседание в украинскую столицу.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" с 10 российскими гражданами было задержано в Азовском море в конце марта прошлого года украинскими пограничниками. В отношении капитана возбудили уголовное дело. Его обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы.

В конце января стало известно о пропаже Горбенко. Позже СМИ сообщили, что капитан вернулся в Крым по своему российскому паспорту. Сам он свою вину отрицает, но готов предстать перед судом по видеосвязи.