Число жертв обрушения здания школы в Нигерии увеличилось до восьми

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Число жертв обрушения здания школы в Нигерии увеличилось до восьми

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Фото: © Twitter/Richard

Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в нигерийском Лагосе увеличилось до восьми, сообщает Associated Press.

При этом отмечается, что удалось спасти 37 человек.

Ранее местные СМИ сообщали о шести жертвах: пятерых детях и беременной женщине.

Напомним, здание школы в Нигерии, находившееся в аварийном состоянии, рухнуло 13 марта. Под завалами оказались более сотни человек, в том числе и дети. Лайф вёл прямую трансляцию поисково-спасательной операции.

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