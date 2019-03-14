Число жертв обрушения здания школы в Нигерии увеличилось до восьми

Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в нигерийском Лагосе увеличилось до восьми, сообщает Associated Press.
При этом отмечается, что удалось спасти 37 человек.
Ранее местные СМИ сообщали о шести жертвах: пятерых детях и беременной женщине.
Напомним, здание школы в Нигерии, находившееся в аварийном состоянии, рухнуло 13 марта. Под завалами оказались более сотни человек, в том числе и дети. Лайф вёл прямую трансляцию поисково-спасательной операции.
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