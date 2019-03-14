Третья попытка. Мэй предложила провести до 20 марта новое голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с предложением провести ещё одно голосование по её проекту соглашения с Евросоюзом. Об этом сообщает Би-би-си.

В выпущенном правительством документе законодателей призывают в третий раз рассмотреть проект соглашения по Брекситу и провести голосование до 20 марта.

Инициатива была предложена парламенту 13 марта перед голосованием о продлении срока переговоров с ЕС.

Напомним, в прошлом проект отвергли уже дважды. Последний раз это произошло 12 марта.