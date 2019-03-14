СМИ: МИД Швеции вызвал посла РФ в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла РФ в стране Виктора Татаринцева в связи со шпионским скандалом. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

Отмечается, что в дипведомстве королевства потребовали, чтобы посольство России покинул дипломат, связанный с мужчиной, ранее задержанным по подозрению в шпионаже в пользу Москвы.

Напомним, Швеция сообщила о задержании "завербованного Россией" агента в конце февраля. Позже в СМИ появилась информация о "втором задержанном шпионе". В начале марта первый подозреваемый был арестован.