"Меньше военных, чем в Париже". Французский депутат проверил обстановку в Крыму

Большинство французских журналистов сформулировали свою позицию по Крыму, хотя никогда не были на его территории. Об этом заявил политик Тьерри Мариани.

Кандидат на выборах в Европарламент, прибывший на полуостров в составе французской делегации, рассказал, что много раз посещал Крым в прошлом и сейчас заметил ряд положительных изменений.

При этом Мариани признался, что его неоднократно спрашивали о военных на территории Крыма.

— Отвечаю совершенно честно, что в Крыму гораздо меньше военных на улице, чем сейчас в Париже, — цитирует его РИА "Новости".

Как писал Лайф, французская делегация из 12 человек во главе с Мариани ранее прибыла в аэропорт Симферополя в сопровождении главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.