"Просто хороший разговор". Глава МИД Австрии рассказала о беседе с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что в ходе визита в Москву она провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

— Это был обзор политической ситуации в мире. Просто хороший разговор, — цитирует Кнайсль Австрийское агентство печати.

По словам главы МИД Австрии, встреча с президентом РФ длилась полтора часа.

Напомним, Кнайсль находилась в российской столице с официальным визитом 11–12 марта и провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее министр иностранных дел Австрии призналась, что достигла взаимопонимания со своим российским коллегой.

Напомним, президент России Владимир Путин 18 августа прошлого года посещал церемонию бракосочетания Кнайсль, где станцевал с ней и расписался на белом кабриолете Volkswagen Beetle.