Заступилась за дочь. Сотрудница одной из школ в Сибири избила ученицу

Посудомойщица из школы в селе Егорьевском Новосибирской области избила учащуюся 8-го класса. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам матери девочки, которая работает завхозом в той же школе, инцидент произошёл после ссоры её младшей дочери, сестры пострадавшей, с дочерью посудомойщицы. Старшая в итоге решила вмешаться в конфликт и пожаловалась классному руководителю.

Отмечается, что после этого дочь посудомойщицы позвала свою мать разобраться с "обидчицей". Женщина несколько раз толкнула школьницу, наставив ей синяков и кровоподтёков, позже зафиксированных судмедэкспертизой.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Сама нападавшая уволилась из школы по собственному желанию.