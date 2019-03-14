Помогла дочерям поступить. Американскую актрису Лори Лафлин арестовали за взятку

Вместе с Лафлин в коррупционной схеме замешано не менее 50 человек. Благодаря взяткам их дети смогли "поступить" в Йельский, Калифорнийский и Стэнфордский университеты.

Актрису Лори Лафлин арестовали за дачу взяток за приём её дочерей в престижное учебное заведение. Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, 13 марта актриса добровольно приехала в отделение Федерального бюро расследований США в связи с выдвинутыми против неё обвинениями.

По данным правоохранительных органов, Лафлин и её муж заплатили 500 тысяч долларов за то, чтобы их дочерей зарегистрировали в качестве членов команды по гребле Университета Южной Калифорнии, хотя девушки не имеют никакого отношения к данному виду спорта.

Всё дело в том, что достижения в гребле позволяют поступить в престижный университет на льготных условиях.

Отмечается, что супруга Лафлин ранее освободили из-под стражи 12 марта под залог в миллион долларов.

По предварительным данным, в преступной схеме были замешаны 50 человек.

Благодаря взяткам их дети смогли "поступить" в Йельский, Калифорнийский и Стэнфордский университеты.