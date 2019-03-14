В Венесуэле сообщили о полном восстановлении электроснабжения после блэкаута

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес 13 марта сообщил о полном восстановлении электричества в стране, передаёт телеканал Telesur.

— Сегодня на 100 процентов восстановлена подача электрической энергии на национальном уровне, — отметил он.

Он также добавил, что проблемы остаются в тех местах, где были взорваны трансформаторы.

В таких районах рабочие продолжат работать для устранения неполадок.

Напомним, перебои с электричеством начались в Венесуэле в конце февраля 2019 года, а 8 марта в темноту погрузилась почти вся страна — около 20 штатов из 23. Это произошло из-за саботажа на ГЭС имени Симона Боливара. До этого был инцидент на гидростанции "Гури". Власти назвали его кибератакой.

На этом фоне в стране продолжается политический кризис из-за борьбы легитимного президента Николаса Мадуро с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, которого поддерживает Вашингтон.