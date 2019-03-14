Пушков прокомментировал решение о приостановке полётов самолётов Boeing 737 MAX

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что после рекомендаций Boeing о приостановке полётов Мах 8 и Мах 9 уже никто из сторонников этой модели не сможет сделать вид, будто ничего не случилось.

Напомним, после трагедии в Эфиопии, где жертвами крушения Boeing стали 157 человек, полёты Boeing 737 MAX запретили в Евросоюзе, а позднее их прекратили в США.

— Отныне даже самые упёртые сторонники этих моделей в России не смогут сделать вид, будто ничего не случилось. Случилось, — написал Пушков в своём твиттере.

При этом сенатор подчеркнул, что "безопасность должна быть выше доходов компаний".