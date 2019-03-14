Один из напавших на школу в Бразилии убил подельника и покончил с собой

Один из стрелков, напавших на школу в бразильском штате Сан-Паулу, застрелил своего подельника, а затем покончил с собой. Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что 17-летний Гильерме Монтейро застрелил 25-летнего Энрике де Кастро, а позже совершил самоубийство. По данным телеканала, подельники договорились убить друг друга после нападения.

Напомним, двое молодых людей устроили стрельбу в школе в Бразилии. Жертвами нападения стали десять человек. В связи с инцидентом в регионе объявлен трёхдневный траур. Ранее Лайф публиковал видео с места трагедии.