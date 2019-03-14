Вера Брежнева отказалась считать себя украинской певицей

Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила, что никогда не считала себя представительницей Украины, выходя на сцену.

— Я не участвовала ни в одной "Песне года". Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала украинской певицей, — объяснила свою позицию Брежнева в интервью для YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

Она вспомнила, что пришла в "ВИА Гру" в январе 2003 года и её первый концерт состоялся в России, в Санкт-Петербурге.

Также, по словам Брежневой, родившейся в Днепропетровской области, ей никогда не приходилось исполнять песни на украинском языке.

Вера Брежнева С 2003 по 2007 год была участницей "ВИА Гры", после чего занялась сольной карьерой. В 2014-м артистка стала послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы. Лайф писал, что Брежнева прошла тест на ВИЧ-инфекцию в прямом эфире и опубликовала сексуальное фото с моделью-блондинкой.