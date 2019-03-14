Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских холостяков. Туда вошли 14 человек, которые развелись или никогда не были женаты.

Первое место списка занял 54-летний владелец холдинга LetterOne и "Альфа-групп" Михаил Фридман. Он разведён и имеет четырёх детей. Состояние предпринимателя оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

На второй строчке рейтинга расположился 52-летний владелец компании Millhouse и английского футбольного клуба Chelsea Роман Абрамович. Он также разведён, имеет семь детей. Его состояние оценивается в 12,4 миллиарда долларов.

Третье место занял 53-летний владелец "Группы Онэксим" и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets Михаил Прохоров с состоянием 9,8 миллиарда долларов. Официально бизнесмен никогда не был женат.

Напомним, ранее Forbes опубликовал список богатейших людей мира, куда вошли восемь россиян. Кроме того, по данным журнала, "самый богатый холостяк России" Михаил Фридман также стал и самым богатым жителем Лондона.