Ошибка вышла. Похитители картины Питера Брейгеля-младшего забрали её копию

Злоумышленники, похитившие картину "Распятие" Питера Брейгеля-младшего из церкви Святой Марии Магдалины в городе Кастельнуово-Магра, забрали всего лишь её копию.

Как пишет местная газета Il Secolo XIX, полиция за месяц до преступления узнала о налёте и предусмотрительно заменила оригинал "Распятия" на копию.

Кроме карабинеров о деталях операции знали настоятель храма и мэр Кастельнуово. После "похищения" он даже публично выразил сожаление по поводу случившегося.

Отмечается, что в церкви установили видеокамеры, запечатлевшие преступление с самого начала. Теперь карабинеры разыскивают горе-похитителей.

Напомним, похищение картины "Распятие" Питера Брейгеля-младшего, по предварительным данным, случилось 13 марта. Шедевр уже похищался в 1981 году, но был в итоге обнаружен карабинерами через несколько месяцев и возвращён в церковь.