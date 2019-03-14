В зоне крушения судна у берегов Франции разлилась нефть

На месте крушения итальянского судна Grande America, ушедшего на дно в районе берегов Франции 12 марта, обнаружили следы разлива топлива. Об этом сообщила пресс-служба морской префектуры.
Как уточняется, нефть обнаружил патрульный самолёт Atlantique 2, принадлежащий ВМС Франции.
— Нефтяное пятно достигает примерно десяти километров в длину при ширине в один километр, — отметили в заявлении.
Отмечается, что до этого стало известно, что торговое судно перевозило 365 контейнеров, при этом в 45 из них находились опасные вещества.
Для ликвидации загрязнения воды префектура обратилась в Европейское агентство морской безопасности, а также вызвала для устранения загрязнения морской среды специальное судно.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени