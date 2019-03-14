Чайка поручил проверить данные о незаконной плате за вывоз отходов

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Чайка поручил проверить данные о незаконной плате за вывоз отходов

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил проверить появившуюся в Сети информацию о незаконном взимании платежей за вывоз мусора. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

При наличии оснований будет инициироваться перерасчёт размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО, — приводит слова Куренного РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что жители 30 регионов страны столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора после того, как услугу начали прописывать в отдельных платёжных документах.

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