Экс-волейболисту "Зенита" грозит тюремный срок в Польше

Волейболист Игорь Юдин, выступавший ранее в России за казанский "Зенит", кемеровский "Кузбасс" и краснодарское "Динамо", проходит обвиняемым по делу об аварии со смертельным исходом в Польше.

Отмечается, что 2 июня прошлого года в польском городе Торунь Юдин, превысив скорость, сбил велосипедиста. Позже он умер в больнице.

Как сообщает портал Sportowe Fakty, погибший также нарушал правила дорожного движения.

Игорь Юдин — австралийский волейболист российского происхождения. В составе сборной Австралии он выигрывал чемпионат Азии (2007), а с "Зенитом" — клубный чемпионат мира (2017). На протяжении семи сезонов Юдин защищал цвета разных польских клубов.

Сейчас 31-летний игрок выступает за итальянскую "Пьяченцу".