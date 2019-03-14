Как на Мальдивах. У берегов Италии впервые обнаружили уникальный коралловый риф

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Как на Мальдивах. У берегов Италии впервые обнаружили уникальный коралловый риф

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Фото: © Flickr/ Luca Moglia

Коралловый риф длиной около двух километров обнаружили у побережья Италии, пишет The Guardian.

Отмечается, что по биоразнообразию он похож на рифы Австралии и Мальдивских островов.

Поскольку к настоящему времени коралловые рифы в Средиземном море вымерли, находку назвали действительно редкой.

Главная её особенность в том, что, несмотря на плохое освещение, кораллы сохраняют разные цвета.

Такие рифы очень редки, поскольку им удаётся выживать и расти, несмотря на недостаток света, — отметил глава департамента биологии Университета Бари Джузеппе Корриеро.

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