Как на Мальдивах. У берегов Италии впервые обнаружили уникальный коралловый риф

Коралловый риф длиной около двух километров обнаружили у побережья Италии, пишет The Guardian.
Отмечается, что по биоразнообразию он похож на рифы Австралии и Мальдивских островов.
Поскольку к настоящему времени коралловые рифы в Средиземном море вымерли, находку назвали действительно редкой.
Главная её особенность в том, что, несмотря на плохое освещение, кораллы сохраняют разные цвета.
— Такие рифы очень редки, поскольку им удаётся выживать и расти, несмотря на недостаток света, — отметил глава департамента биологии Университета Бари Джузеппе Корриеро.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени