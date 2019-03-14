СМИ: Депутат из Северной Осетии избил школьную учительницу во время урока

Депутат из Северной Осетии, чьё имя не называется, ворвался на урок в школе города Ардон и избил учительницу. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что нападавший является дядей одной из учениц. Депутат ворвался в класс и на глазах у школьников начал наносить женщине удары, а после за волосы потащил педагога в кабинет директора.

По данным телеканала, руководство школы уже написало заявление в полицию. Известно, что год назад этот же мужчина напал на другого педагога.