На Украине признали бесполезность "москитного флота"

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На Украине признали бесполезность "москитного флота"

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о бесполезности "москитного флота" страны.

В эфире канала "UA: Крым" Гайдук заявил, что речные артиллерийские катера практически неэффективны с точки зрения отражения ракетных ударов.

Напомним, в 2017 году на Украине рассказали, что собираются применить против российского Черноморского флота тактику "волчьей стаи". Спустя год власти Незалежной признали, что не способны достигнуть паритета с Россией на море.

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