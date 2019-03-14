На Украине признали бесполезность "москитного флота"

Экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал о бесполезности "москитного флота" страны.
В эфире канала "UA: Крым" Гайдук заявил, что речные артиллерийские катера практически неэффективны с точки зрения отражения ракетных ударов.
Напомним, в 2017 году на Украине рассказали, что собираются применить против российского Черноморского флота тактику "волчьей стаи". Спустя год власти Незалежной признали, что не способны достигнуть паритета с Россией на море.
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