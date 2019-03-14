Демократ Бето О'Рурк намерен бороться за пост президента США в 2020 году

Экс-конгрессмен штата Техас Бето О`Рурк заявил о желании принять участие в выборах президента США в 2020 году. Об этом пишет издание Vanity Fair.

— Как вы могли догадаться, я планирую принять участие в выборах, —отметил политик в ходе интервью.

При этом О`Рурк добавил, что "был рождён для этого" и готов сделать всё, что в его силах.

Напомним, ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на предстоящих выборах.