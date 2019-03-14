Правительство Сирии объявило амнистию для 40 тысяч бывших боевиков

По меньшей мере 40 тысяч бывших участников незаконных формирований получили амнистию от сирийских властей. Об этом стало известно из доклада директора Организации национального примирения Яны Хаддур.

— Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооружённых формированиях, —цитирует сообщение ТАСС.

По данным Хаддур, около шести тысяч женщин, проживавших в контролируемых террористами областях, получили "право на безопасную и достойную жизнь".

Отмечается, что Организация национального примирения была сформирована в конце 2018 года.