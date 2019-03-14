США ведут переговоры с Польшей о строительстве американской военной базы

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы на территории Польши. Об этом сообщает портал Defense One.

— Мы сделали серьёзное предложение, и уже на этой неделе идёт работа над техническими моментами. Надеемся, что у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы, — заявила и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

Отмечается, что развёртывание постоянной американской базы на территории Польши займёт от 6 месяцев до года.

Напомним, ранее в США назвали Польшу "ключом к сдерживанию России".