США ведут переговоры с Польшей о строительстве американской военной базы

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США ведут переговоры с Польшей о строительстве американской военной базы

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Фото: © РИА Новости

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы на территории Польши. Об этом сообщает портал Defense One.

Мы сделали серьёзное предложение, и уже на этой неделе идёт работа над техническими моментами. Надеемся, что у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы, — заявила и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

Отмечается, что развёртывание постоянной американской базы на территории Польши займёт от 6 месяцев до года.

Напомним, ранее в США назвали Польшу "ключом к сдерживанию России".

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