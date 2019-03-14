Порошенко вновь назвал Мазепу "настоящим символом сопротивления России"

Лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил во время митинга в Черниговской области, что гетман-изменник Иван Мазепа является "настоящим символом сопротивления России".

— Мазепинская идея, как я уже когда-то говорил при открытии памятника гетману в Полтаве, то теплилась, то полыхала в течение 200 лет, — цитирует президента Украины его пресс-служба.

Как отметил лидер Незалежной, идея Мазепы находила "новых и новых последователей" в стране.

Также Порошенко отметил, что слово "мазеповец" более 200 лет являлось именем нарицательным тем, кто "ставил себе целью самостоятельную Украину".

— Только в прошлом веке появились такие почётные звания, как петлюровец и бандеровец, но все они начинали с мазепинца, — резюмировал украинский лидер.

Стоит отметить, это не первое заявление Порошенко, касающееся роли Ивана Мазепы в "борьбе против России". В 2017 году президент Украины уже называл гетмана-изменника символом украинского сопротивления Москве и "флагом движения к независимости". В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Мазепа — это символ предательства.

Напомним, Иван Мазепа являлся одним из ближайших сподвижников русского царя Петра I, однако в 1708 году во время Северной войны он перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После поражения Швеции гетман-изменник бежал в турецкую крепость Бендеры, где позднее и умер. В 1709 году указом Петра I изготовили в единственном экземпляре орден Иуды. Им предполагали наградить Мазепу за предательство русского царя.