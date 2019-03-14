Хакеров, похитивших более миллиона рублей, задержали в Забайкалье

Полиция в Забайкалье задержала хакеров, похитивших со счетов россиян более миллиона рублей.

— В течение года двое жителей Забайкальского края распространяли вредоносное программное обеспечение на устройствах средств связи граждан, получая при этом доступ к их банковским реквизитам, — указывается в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Отмечается, что злоумышленники похищали деньги, переводя их на другие счета или расплачиваясь в интернет-магазинах. Уведомления о списании средств блокировала программа, а потому жертвы хакеров узнавали о пропаже только спустя длительное время при обращении в банк.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до шести лет лишения свободы.