Депутат из Северной Осетии сложил мандат после скандала с избиением учительницы

Депутат Собрания представителей Ардонского района в Северной Осетии Василий Гогичашвили сложил полномочия после обвинений в избиении школьной учительницы.

В своём видеообращении, опубликованном на сайте "Основа", Гогичашвили заявил, что власти района "организовали против него травлю" из-за его "непримиримой позиции по актуальным вопросам".

Депутат признался в конфликте с учительницей из-за "незаслуженного обвинения" его племянницы-инвалида в краже денег, но отметил, что педагога не избивал.

По словам Гогичашвили, он не считает себя виноватым, однако покидает свой пост, чтобы "избежать дальнейшей дискредитации" себя и своей партии "Патриоты России".

Напомним, ранее сообщалось, что депутат ворвался в класс и избил школьную учительницу на глазах у учеников.