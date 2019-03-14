Сотни жителей Малайзии пострадали от выбросов химикатов в реку

По данным местных властей, причиной отравления воды стала подпольная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий.

Более 400 жителей малайзийского города Пасир Гуданг в штате Джохор обратились за помощью к медикам. Большинство из них были госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление". Власти быстро установили, что причиной массового недуга стали вредные вещества, которые попали в реку Сунгай Ким.

Как пишет в четверг газета The Star, Министерство образования Малайзии объявило о закрытии 110 школ на юге страны, чтобы не допустить отравлений среди несовершеннолетних.

Правоохранители уже установили, что причиной загрязнения реки ядовитыми химикатами стала нелегальная деятельность предприятия по вторичной переработке шин и резиновых изделий. Владелец завода задержан, ведётся следствие.