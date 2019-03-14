Представители РФ и США почтили память похороненных в Вирджинии русских моряков

В XIX веке шесть членов экипажа фрегата "Светлана" умерли от болезней и были похоронены на территории военно-морской базы в Портсмуте.

Представители РФ и США почтили память русских моряков, похороненных в американском городе Портсмут в штате Вирджиния. Как сообщает ТАСС, моряки прибыли в Портсмут на фрегате "Светлана" в рамках кругосветного путешествия в 1876–1877 годах. Их пригласили в соседний город Норфолк как почётных гостей и участников торжественного парада. Однако вскоре часть экипажа корабля заболела.

Согласно историческим документам, у шестерых членов экипажа фрегата обнаружили тиф или цингу. От болезни моряки скончались и были похоронены на территории американской военно-морской базы в Портсмуте.

Отмечается, что с российской стороны в церемонии памяти участвовали советник-посланник Посольства России в США Сергей Трепелков, сотрудники военного атташата и представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в США. Со стороны хозяев приняли участие мэр города Портсмута Джон Роу и вице-мэр Элизабет Симес.

Церемония завершилась трёхкратным оружейным залпом.